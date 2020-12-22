2020-12-22

رانيا نشار مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات بخبرة 20 عامًا

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

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بخبرة عملية تتجاوز العشرين عامًا في القطاع المصرفي والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، تم تعيين رانيا نشار في منصب مستشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان كعضو جديد في الفريق التنفيذي.

المؤهلات العلمية

رانيا نشار حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، وأكملت برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الأعمال في جامعة فرجينيا الأمريكية.

وحصلت على شهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، كما كانت أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين من الولايات الأمريكية المتحدة.

مسيرة رانيا نشار

تعتبر رانيا نشار أول سعودية تشغل منصبًا تنفيذيًا لمجموعة مصرفية حيث عينت رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة سامبا المالية، بعد تدرجها في عدة مناصب خلال مسيرتها كما عضو مجلس إدارة شركة السوق السعودية “تداول”، وعضو اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية في دورتها السابعة التي بدأت في مارس 2020.

كما تقلدت رانيا نشار العديد من المناصب منها :-

الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية المتخصصة للتقديم خدمات وحلول مالية للأفراد والشركات عام 2017.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامبا.

عضو مجلس إدارة بنك سامبا المحدود في باكستان وشركة سامبا للأسواق المالية.

وعملت على العديد من المبادرات والمشاريع مع سيتي بنك، مثل إدارة مجال إجراءات العمل لمشكلة سنة 2000، وكذلك إدخال برنامج الجودة لسيتي بنك وتطبيقه في المجموعة.

جوائز وأوسمة

في 2020 كانت نشار ضمن أقوى 100 امرأة على مستوى العالم حيث حلت في المرتبة 99 بحسب تصنيف مجلة فوربس وصنفتها المجلة ضمن النساء الأكثر تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط عام 2018 كما كانت ضمن أقوى السيدات العربيات عام 2017.



