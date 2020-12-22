مواصفات سيارة آبل Apple Car وموعد إطلاقها 

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة آبل إلى اقتحام عالم السيارات ذاتية القيادة، من خلال مشروع سيارة آبل باسم تيتان Project Titan، فما هي مواصفاتها، وما موعد الإطلاق؟

في عام 2017، قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، إنه يعمل على تقنية القيادة الذاتية وهو ما أطلق العنان لخيال الجميع بشأن تلك السيارات التي ستبدو وكأنها قادمة من المستقبل لكن بعد ذلك خابت الظنون مع عدم وجود مزيد من الأخبار بل أيضًا سرحت الشركة 190 موظفًا كانوا ينفذون الاختراع.

الآن رفعت بعض التقارير الآمال بشأن مشروع آبل، حيث أفادت أنه خلال 3 سنوات تقريبًا، تحديدًا في عام 2024، ستكون سيارة الشركة الأمريكية في الأسواق.

ووفقًا لمحلل منتجات آبل، يتوقع مينغ تشي كو أن تكون السيارة جاهزة بين عامي 2023 و 2025.

ما هي مواصفات سيارة آبل؟

وفقًا للتقارير، تعتمد سيارة آبل على تكنولوجيا جديدة تجعل البطاريات أطول عمرًا وأرخص بشكل كبير، وستشتمل على تصميم أحادي الخلية من شأنه أن يسمح للمركبة بتخزين المزيد من الطاقة في مساحة معينة.

وبصرف النظر عن البطاريات، من المتوقع أن تستخدم آبل تقنية LiDAR بحيث تعرض لك الطريق بشكل ثلاثي الأبعاد حول السيارة، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التقنية خاصة بالشركة الأمريكية أم ستتعاون مع جهات خارجية.

وقالت التقارير التكنولوجية أيضًا إن آبل قد لا تطلق سيارة تحمل العلامة التجارية الخاصة بها، لكن بدلًا من ذلك قد تدمج تقنيتها مع شركة سيارات أخرى تقليدية.

ومن أبرز المعلومات المتاحة عن المشروع أن أنظمة القيادة الذاتية قيد الاختبار حاليًا، وقد تؤخر جائزة كورونا خطط إطلاق المشروع حتى عام 2025، وعلى الأرجح ستتعاون آبل مع شركة BMW في طراز i3.

وكان قد أشار تقرير ألماني إلى أن شركة آبل لديها معمل سيارات سري في برلين، يعمل به نحو 20 شخصًا من صناعة السيارات الألمانية.

ويمكن أن تستخدم آبل نوعًا جديدًا من الأبواب في سيارتها كما تتضمن التكهنات استخدام تقنية AR و VR، وإضاءة الشاشة، وإضاءة الخصوصية، وتصميمات فتحة السقف الفريدة.

كم ستكلف سيارة آبل ؟

استخدام التقنيات المتطورة وتكنولوجيا القيادة الذاتية أمور ليست رخيصة وبينما لم يكشف أي شخص يعمل على المشروع عن النطاق السعري المتوقع إلا أنه من المرجح أن يتم تسعيرها في نفس حدود أسعار سيارات تسلا.



