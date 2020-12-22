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وزير الشؤون البلدية يوجه بالتحقيق في مقطع البائع المتجول بالباحة
أكد حرص الوزارة على تنظيم شؤون الباعة وحفظ حقوقهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بالتحقيق في مقطع البائع المتجول بمنطقة الباحة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ونوّه الحقيل بحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على فئة الباعة الجائلين، ودعم أنشطتهم وتنظيمها في مواقع مكتملة الخدمات، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق التوجيهات بمراجعة شاملة لكافة التنظيمات المتعلقة بالباعة الجائلين، بما يحفظ كامل حقوقهم في مزاولة أعمالهم التجارية وعدم التأثير عليها بأي شكل من الأشكال.
وشدّد وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن قطاع الباعة الجائلين يحظى باهتمام بالغ بالنسبة للوزارة، حيث تعمل الوزارة في هذا الوقت على إعادة مراجعة كامل التنظيمات المتعلقة في هذا القطاع، لدعم وحفظ حقوق شباب الوطن القائمين على تلك الأنشطة، موضحًا أنه وجّه المختصين في الوزارة بالمسارعة في استكمال أعمال المراجعة والتنظيم وتهيئة وتحديد مواقع مكتملة الخدمات لأنشطة الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة.
وكان مواطن سعودي وثق مقطع فيديو تظهر فيه فرق البلدية وهي تصادر الخضراوات التي يبيعها على سيارته في أحد الشوارع ولاقى تعاطفًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين دعوا إلى تشجيع مثل هذه النماذج على العمل والكسب الحلال.
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