2020-12-22

الأرصاد : درجة الحرارة دون الصفر اعتبارًا من الجمعة على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة على بعض مناطق المملكة بدءًا من يوم الجمعة الـ 10 من الشهر الجاري حتى الأحد المقبل.

وأوضح التقرير أنه – بمشيئة الله – ستتأثر مناطق شمال ووسط المملكة بموجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤثر في منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر في منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين الـ ( 0 ) المئوي إلى درجتين مئويتين تحت الصفر ( – 0 ).

ويُتوقع أن يمتد تأثيرها يوم الأحد إلى منطقة الرياض خاصة أجزاءها الشمالية، لتسجل درجة حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية ( 1 ) إلى ثلاث درجات ( 3 ) مئوية.

وكانت الأرصاد السعودية توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والجوف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



