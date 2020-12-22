تعتبر تجميعات قدرات محوسب نموذج 85 كمي أو لفظي من أكثر ما يبحث عنه الطالب الذي يرغب بالدخول إلى الجامعة, ومن أهم التجميعات التي يجب على الطلاب الإطلاع عليها وفهمها جيدًا, حيث أنها ستحدد المسار الجامعي المناسب له وفقًا لقدراته ونتيجة التي يحصل عليها في هذا الاختبار، لذا سوف يتم التطرق الى أهم المعلومات الخاصة بهذا الشأن.

تجميعات قدرات محوسب نموذج 85:

يمكن الإطلاع على تجميعات قدرات محوسب للعام الماضي 1441 من معرفة شكل الأسئلة الخاصة باختبار القدرات للقبول الجامعي؛ حيث سيتمكن الطالب من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بنفس الموضوع وإدارة الوقت بشكل جيد أثناء الخضوع للاختبار، يوجد نموذجان لمحوسب 85 الاول كمي والتاني لفظي, وكلاهما يهدف لختبار مهارة و ذكاء الطالب عند إجابته على أسئلة الالتحاق بالجامعة.

تجميعات قدرات محوسب لفظي نموذج 85:

تعمل هذه التجميعات على مساعدة جميع الطلاب بالمملكة, وتقديم لهم كل المستلزمات الدراسية التي يحتاجون إليها, وتعتبر تجميعات قدرات محوسب من أكثر الأشياء الهامة التي يجب أن يحصل عليها الطالب, ويجب عليه أن يقوم بدراسة هذه التجميعات ويتقنها بشكل جيد جدًا ليكون جاهز لجتياز اختبار المحوسب لفظي, الذي سيحدد مساره الجامعي.

يُمكنكم الحصول على تجميعات محوسب النمودج 85 – الإصدار الأول في ملف بصيغة PDF مباشرةً “من هنا“.

تجميعات قدرات محوسب كمي نموذج 85:

ولكي تكون الأمور واضحة للطالب وفر موقع كتبي السعودي أيضًا تجميعات قدرات محوسب الكمي الـنموذج 85 الإصدار الأول والذي يضم عدد هائل من المسائل الحسابية والرياضية التي تقيس درجة ذكاء الطالب بشكل كبير، ويشتمل هذا الملف على أسئلة ومسائل حسابية من كافة فروع علم الرياضيات التي قد درسها الطالب في المرحلة الثانوية، حيث ان بعضها مسائل مباشرة سهلة الحل، في حين أن البعض الآخر من المسائل تحتاج إلى قدرًا من الذكاء والتفكير من أجل الوصول إلى الحل.

ويُمكن تنزيل قدرات محوسب كمي نموذج 85 – الإصدار الأول – بتنسيق PDF “من هنا“.

هكذا نكون قد تعرفنا على معلومات هامة وضرورية تخص نموذج 85 كمي ولفظي، بالإضافة إلى الروابط التي تحتوي على هذه التجميعات وهذه الأسئلة، مع توضيح الفوائد التي تعود على الطلاب عندما يقوم بالإطلاع على هذه النماذج قبل موعد اختبار القدرات بفترة كافية.