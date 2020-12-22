يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق منصة أبشر الالكترونية التي خصصتها وزارة الداخلية لانجاز مثل هذه الخدمات والعديد من الخدمات الاخرى التي تهم المواطن السعودي وكذلك المقيمين على اراضي المملكة العربية السعودية على حد السواء، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الطرق التي ستمكنكم من الاستعلام عن مخالفات المرور بدون الحاجة لولوج إلى مكتب المرور والازدحام مع الآخرين واستهلاك الوقت والجهد للحصول على الخدمة.

استعلام عن مخالفات المرور عبر رقم الهوية:

يمكن لسائق التعرف على التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية التي قام بارتكابها بلاستعلام من خلال رقم الهوية، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر “من هنا“ ثم اختيار “أبشر أفراد”.

تسجيل الدخول إلى المنصة عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، وكتابة رمز المرئي، ثم تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على المنصة.

الضغط على خيار “الاستعلامات الإلكترونية”.

ثم اختيار “خدمات المرور”.

ثم الضغط على خيار “الاستعلام عن المخالفات المرورية”، ستظهر نافذة جديدة، يتم من خلالها كتابة رقم الهوية الوطنية، ومن ثم كتابة رمز التحقق.

الضغط على زر “عرض”.

بعد انهاء هذه الخطوات سيتم عرض جميع المعلومات الخاصة بالمركبة، والمخالفات المرورية التي سجلة عليها.

استعلام عن مخالفات المرور عبر رقم اللوحة:

يمكنكم كذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية الموقعة على المركبة الخاصة بكم عبر استخدام رقم اللوحة، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر “من هنا“.

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص.

اختيار “خدماتي” من القائمة الموجودة على جانب الصفحة، ثم ضغط على زر “مرور”.

الضغط على خيار “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

ثم على خيار“استعلام مخالفة مرور”.

بعدها قم بإدخال رقم اللوحة، وبعض البيانات الأخرى المتعلقة بالسيارة.

بعد إدخال البيانات سيتم نقلك إلى الصفحة التي تحوي جميع المخالفات المسجلة على سيارتك.

هناك ايضا طريقتان للاستعلام عن المخالفات المرورية, وهي طرق سهلة وميسرة هذا ما سنتعرف عليه من خلال العناوين التالية:

الاستعلام باستخدام الارقام المخصصة للاستعلام عن مخالفات المرور:

يمكنكم الاستعلام من خلال الرقم الثابث الذي توفره وزارة الداخلية لهذا الغرض، حيث يمكن للمستعلم الاتصال على احد الارقام التالية 00966114419688 أو 920002005، في الاوقات التالية من الساعة 7 والنصف صباحا حتى الساعة 2 والنصف يوميا، كما يمكنكم ارسال رسالة نصية تتضمن “رقم الهوية او رقم الإقامة” على الرقم التالي 88993، وستم ابلاغك بكافة المخالفات التي قمت بها بالتفصيل.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السجل المدني:

يمكنكم ايضا الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السجل المدني من خلال الاتصال على الرقم التالي 989 واتباع التعليمات الصوتية التالية:

قم بالنقر على الزر 1 لاتمام العليمات باللغة العربية. ثم النقر على الزر 1 مجددا الخاص بخدمة الاستعلام عن مخالفات المرور. سيطلب منك النظام ادخال رقم السجل المدني متبوعا بزر شباك #. ثم ادخال رقم السجل المدني متبوعا بزر #.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم اسهل الطرق للاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على السيارة الخاصة بكم، لتقومو بسدادها لتفادي العقوبات المنصوص عليها في القانون حول تأخير دفع الغرامات.