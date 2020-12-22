شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالقبض على المتورطين في إطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام، وجه بالقبض على 3 أشخاص من المتهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.

وقال المصدر: تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهم، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، و المواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبه بأقصي العقوبات المقرره نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.