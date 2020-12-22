شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يزور مسجد «العيساوية» التاريخي بعد تأهيله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمس (الإثنين) مسجد العيساوية التاريخي بعد تأهيله وترميمه، ضمن مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية».

واستمع أمير الجوف خلال هذه الزيارة، التي تأتي ضمن جولة على محافظات المنطقة، لنبذة عن أعمال الترميم التي أجريت على المسجد، الذي شُيّد عام 1375هـ على مساحة 500 متر مربع، مبينا أن المسجد رمم ضمن 3 مساجد بالمنطقة، وتم استخدام نفس المواد التي أقيم بها المسجد منذ ذلك الزمان، بعد أن أعطيت ورش عمل للقائمين على المشروع لتتم إعادة ترميمها بالوتيرة نفسها.

وأشاد أمير منطقة الجوف بما قدمه ولي العهد ضمن مشروعه لترميم المساجد التاريخية، داعيا إلى المحافظة عليها لتبقى فاتحة أبوابها أمام المصلين لفترات طويلة، سائلا المولى أن يجعل ذلك في موازين حسنات ولي العهد الذي يقدم خدماته للإسلام والمسلمين.

وحضر الزيارة رئيس مركز العيساوية عاطف الحواس.