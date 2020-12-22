شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة دور رجال الأمن مفخرة كل مواطن والان مع التفاصيل
وتسلم الأمير حسام كتيب عن نشأة الشرطة منذ توحيد الجزيرة العربية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ال سعود - طيب الله ثراه - تحت راية التوحيد، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وقدم اللواء الحربي عرضاً مرئياً عن الجهود الأمنية لشرطة المنطقة وأفرع الجهات الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة تضمنت مقاطع لتعقب وضبط مخالفي نظام العمل والإقامة وأمن الحدود، وضبط مخالفي عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا.
يذكر أن يوم الشرطة العربية يوافق 18 ديسمبر من كل عام متزامناً مع ذكرى أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب..
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