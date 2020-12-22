السفير آل جابر: مستشفيان يعملان بدعم كامل من السعودية في حجة وصعدة

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تمويل السعودية وبشكل كامل لمستشفيين في صعدة وحجة باليمن بنيا في عامي 1984م و1996م.

وقال آل جابر –عبر تويتر- إن المملكة تبني السلام، وتعمل لإرساء السلام وحسن الجوار والاستقرار لليمن، بينما اختارت الميليشيا الحوثية الحرب تنفيذًا لإملاءات إيران لنزع السلام، وخلق الفوضى.

وعلق السفير آل جابر على منشور لمختار الشيبة بموقع التواصل فيسبوك قائلًا «منشور جميل عن مستشفى السلام السعودي الذي بنته المملكة ١٩٨٤م في محافظة صعده، ومستشفى حجة السعودي عام ١٩٩٦ م وما زالا يعملان بتشغيل كامل من قبل المملكة حتى اليوم، دعمًا وإسهامًا مستمرًا من المملكة للتنمية والصحة والازدهار في اليمن».

وكتب مختار الشيبة منشورًا على فيسبوك، قال فيه إن مستشفى السلام السعودي في صعدة يستقبل حوالي 700 ألف مريض سنويًا، ويقدم خدماته كاملًا من الإبرة حتى العملية بشكل مجاني.

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