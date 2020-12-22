«الوطني للصحة النفسية» ينصح بعدم ترديد شائعات عدم مأمونية لقاح كورونا

وجَّه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية التابع لوزارة الصحة، نصيحة بعدم الانسياق وراء شائعات عدم مأمونية لقاح كورونا، وذلك من أجل المحافظة على صحة نفسية أفضل.

وذكر المركز –عبر حسابه على تويتر- أنه «حرصًا على تعزيز الصحة النفسية للمجتمع؛ فإنَّ المركز يدعو الجميع الى عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا».

وطالب مركز تعزيز الصحة النفسية، من الجميع، بأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أكد اليوم الثلاثاء، أنَّ جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتع بصحة جيدة، ولا تظهر عليه أي أعراض غير متوقعة.

اقرا أيضا:

«الصحة»: لا ارتباط بين تحور كورونا وشدة المرض أو فعالية اللقاح

«الصحة»: لم نسجل أي أعراض غير متوقّعة على متلقّي لقاح كورونا