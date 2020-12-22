شملت إصدار رخصة تشغيل قطار مطار جدة الجديد

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، أبرز إنجازات الخطوط الحديدية خلال العام الجاري2020م. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ الإنجازات شملت إصدار رخصة التشغيل لقطار مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، وتعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية ليشمل التعديات على حرم السكة الحديدية. وأشارت إلى أنَّ الإنجازات شملت كذلك اعتماد سياسة المشغلين المتعلقة بلائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات، وتحديث اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدة، وغيرها من الإنجازات. ويظهر الإنفوجراف، الذي أعدّته الهيئة العامة للنقل، أبرز إنجازات الخطوط الحديدية خلال عام 2020.

كانت هذه تفاصيل خبر بالإنفوجراف.. «هيئة النقل» توضح أبرز إنجازات الخطوط الحديدية في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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