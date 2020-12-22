مؤسسة الري: مزاد لبيع خيول وأبقار وجمال وأغنام بالأحساء

يقام الخميس القادم..
أعلنت المؤسسة العامة للري، رغبتها في بيع عدد من المواشي في المزاد العلني، الذي سيقام في مقر مركز التدريب البيطري والإنتاج الحيواني بالأحساء.
وأوضحت مؤسسة الري –عبر تويتر- أن المزاد يشمل بيع عدد من الأغنام والجمال والأبقار والخيول، مضيفة أن المزاد سيبدأ في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس القادم.
وأشارت مؤسسة الري، إلى أن من يرغب في الدخول في المزاد يجب أن يكون: شركة ذات تخصص في تربية المواشي «إحضار ما يثبت ذلك في المزاد»، أو أفراد «مع إحضار الهوية الوطنية».
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