الداخلية: ضبط 17 ألف مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط (17874) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، خلال الأسبوع الملضي، وسجّلت مناطق الرياض ومكة والقصيم اعلى مخالفات.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنّه تمّ ضبط 561 مخالفة في منطقة الحدود الشمالية، و1729 مخالفة في الجوف، و525 في تبوك، و1487 في المدينة المنورة، و3129 في مكة المكرمة.

كما تمَّ ضبط 104 مخالفات في الباحة، و365 في عسير، و201 في جازان، و178 في نجران، و5251 في الرياض، و2465 في القصيم، و1361 في المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا:

السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوع