السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص على الأقل من بينهم أربعة أطباء في تفجير سيارة في كابل



كابل 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

قُتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطباء اليوم إثر انفجار قنبلة وُضعت تحت سيارتهم في العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح الناطق باسم الشرطة في كابل فردوس فارامارز أن خمسة أشخاص قُتلوا في الانفجار وأصيب اثنان آخران بجروح عندما كانت سيارتهم متوجهة إلى سجن بولي شارخي حيث مقر عملهم.

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16:49ت م

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