السعودية اليوم / العراق يسجل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1158 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12725, فيما تم تسجيل 1707 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 524344 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 49434, منهم 176 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

16:27ت م

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بغداد 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 586503 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12725, فيما تم تسجيل 1707 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 524344 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 49434, منهم 176 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //16:27ت م0136

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