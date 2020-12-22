

بريدة 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم , وحـدة "إنجاز" بمجلس المنطقة بإمارة القصيم، التي تتولى حصر ومتابعة المشاريع بالمنطقة كافة، والعمل على تنسيق الجهود فيما بين مجلس المنطقة ووكالة الإمارة المساعدة للشؤون التنموية والجهات الحكومية.

وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة عسم الرمضي أن وحدة إنجاز جاءت لحصر بيانات مشاريع الإدارات الحكومية بمنطقة القصيم المنفذة ، التي تحت التنفيذ بعد إدخالها بالبرنامج المعدّ لذلك من قبل الجهات الحكومية ، مشيراً إلى أنه من أعمالها التحديث المستمر للمشاريع من خلال المدخلات بالنظام ، واتخاذ الإجراءات حيال المشاريع في الجهات الحكومية التي لم تسير وفق الخطط المرسومة لها أو حققت نسب متدنية وذلك سواءً بالكتابة للجهات عن ذلك أو إحالتها للجنة الدائمة لمتابعة المشاريع وفق ما لدى مجلس المنطقة من أنظمة وتعليمات بهذا الخصوص، وإعداد تقارير دورية ربع أو نصف سنوية لصاحب الصلاحية ، لافتاً الانتباه إلى تنسيق وحدة إنجاز مع وكالة الإمارة المساعدة للشؤون التنموية فيما يتعلق بعمل الوحدة ، والقيام بجولات ميدانية على المشاريع ، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في أعمالها.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية تعزيز مثل هذه الأعمال التي تساعد وتسهم في رفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي, مشدداً على التنسيق المستمر بين جميع الإدارات والأقسام المعنية بذلك , منوها بما اطلع عليه من جهود وأعمال تقدمها وحدة إنجاز.

حضر الافتتاح معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود, ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي, ومديرو الدوائر الحكومية بالمنطقة.

// انتهى //

16:20ت م

0132





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يفتتح وحـدة "إنجاز" بمجلس المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.