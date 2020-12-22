السعودية اليوم / سمو أمير نجران يزور محافظة حبونا غداً ويفتتح مشروعات تنموية



نجران 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

يزور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غداً محافظة حبونا، يتفقد خلالها المحافظة ويفتتح عدداً من المشروعات التنموية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية.

وتأتي الزيارة في إطار الزيارات التي يقوم بها سموه لمحافظات المنطقة للاطلاع على الخدمات المقدمة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

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16:09ت م

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