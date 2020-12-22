ثقافي / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يطلق حلقة نقاش "جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية"



جدة 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي -عن بُعد- اليوم، حلقة نقاش نظمتها الجامعة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بعنوان "جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية ونشر ثقافتها"، بمناسبة اختيار سموه الشخصية العلمية لمؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية، تحت شعار "استشراف في عالم متحول".

وشهدت الحلقة التي شارك فيها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي، مداخلات للأمين العام لمركز خدمة اللغة العربية سابقاً الدكتور عبدالله الوشمي، ورئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله السلمي، وأحمد الحمدان.

واستعرض المشاركون جهود الأمير خالد الفيصل والجوانب الكبيرة لأعماله التي أسهمت في تعزيز نشر وخدمة اللغة العربية، من خلال عدة مواقع ومناسبات متعددة، منها ملتقى مكة الثقافي الرابع "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، متناولين أبرز الأفكار التي انتهجها سموه لنشر وتعزيز هوية وتعليم اللغة العربية عن طريق المهارات وليس التلقين.

وتطرقوا إلى الأسباب التي جعلت من سموه مهتماً باللغة العربية، منها نشأته في مدرسة والده الملك فيصل -رحمه الله- وكذلك موهبته في الشعر والرسم.

وأبرز المشاركون النواحي الشخصية لسموه في إبراز اللغـة العربية، منها حرصه على استخدام اللغة العربية وتشجيعه على تعلمها وتطبيقها في جميع نواحي الحياة.

// انتهى //

16:08ت م

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