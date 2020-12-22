السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس جلستي المنطقة الثالثة والرابعة



بريدة 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة بالإمارة اليوم، جلستي مجلس المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي 1441 / 1442هـ .

ونوه سموه بما تشهده البلاد من تطورات وقفزات في مختلف المجالات، وما حظيت به منطقة القصيم من مشاريع تنموية منفذة وتحت التنفيذ خلال العام المالي 1441 / 1442هـ، التي ستسهم بمشيئة الله في تطور المنطقة بمختلف المجالات.

وأوضح أمين مجلس المنطقة عسم الرمضي, أن المجلس استعرض تقريراً عن جمعية العناية بمساجد الطرق، وكذلك تقارير من إدارة الدفاع المدني، والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عن المواقع التي تضررت من جراء السيول بالمنطقة، مشيراً إلى مناقشة المجلس ما تم ملاحظته خلال زيارة سمو أمير المنطقة التفقدية لمخطط حاضرة بريدة "الطرفية" وعدم توفر بعض الخدمات بالمشروع.

وأفاد أن المجلس اطلع على المشاريع المنفذة التي تحت التنفيذ والمتعثرة والمتأخرة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة للعام المالي 1441 / 1442هـ ، حيث بلغ إجمالي تكاليف المشاريع المنفذة التي تحت التنفيذ لتلك القطاعات ما يقارب (17,764,168,770) ريالاً ، موزعة على 12 مشروعاً بعدد من الجهات الحومية بالمنطقة وهي جامعة القصيم بمبلغ ( 2,302,120,867) ريالاً ، وأمانة وبلديات المنطقة بمبلغ (4,166,608,104) ريالات، والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة بمبلغ (3,629,342,677) ريالاً ، وفرع وزارة النقل بالمنطقة بمبلغ (3,359,476,168) ريالاً ، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمبلغ (1,415,715) ريالاً ، وإدارة كهرباء القصيم بمبلغ (2,233,900,000) ريال ، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمبلغ (218,075,287) ريالاً ، وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة بمبلغ (1,680,982,785) ريالاً ، وفرع وزارة السياحة بالمنطقة بمبلغ (79,960,211) ريالاً ، والإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بمبلغ (22,293,433) ريالاً ، وفرع وزارة

كما استعرض المجلس جهود الإدارة العامة للمياه في تعزيز مصادر المياه والبحث عن مصادر مياه جديدة آمنه وتغطية العجز بمصادر المياه بالمنطقة.

واستكمل المجلس بعد ذلك مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة، أكد الأمير فيصل بن مشعل بن سعود, على رؤساء الأجهزة والقطاعات الحكومية بالمنطقة أهمية الجولات الميدانية على المشاريع بالمنطقة والاطلاع على طبيعة العمل وما تم إنجازه ميدانياً وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي وموافاة مجلس المنطقة بالنتائج والملاحظات من تلك الجولات لمناقشتها في جلسات المجلس ، وأهمية وقوف لجان مجلس المنطقة على المشاريع التي تدخل ضمن مهامها ومتابعتها والتعرف على المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذها وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع التعاون مع لجان المجلس في ذلك.

// انتهى //

15:32ت م

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بريدة 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة بالإمارة اليوم، جلستي مجلس المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي 1441 / 1442هـ .ونوه سموه بما تشهده البلاد من تطورات وقفزات في مختلف المجالات، وما حظيت به منطقة القصيم من مشاريع تنموية منفذة وتحت التنفيذ خلال العام المالي 1441 / 1442هـ، التي ستسهم بمشيئة الله في تطور المنطقة بمختلف المجالات.وأوضح أمين مجلس المنطقة عسم الرمضي, أن المجلس استعرض تقريراً عن جمعية العناية بمساجد الطرق، وكذلك تقارير من إدارة الدفاع المدني، والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عن المواقع التي تضررت من جراء السيول بالمنطقة، مشيراً إلى مناقشة المجلس ما تم ملاحظته خلال زيارة سمو أمير المنطقة التفقدية لمخطط حاضرة بريدة "الطرفية" وعدم توفر بعض الخدمات بالمشروع.وأفاد أن المجلس اطلع على المشاريع المنفذة التي تحت التنفيذ والمتعثرة والمتأخرة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة للعام المالي 1441 / 1442هـ ، حيث بلغ إجمالي تكاليف المشاريع المنفذة التي تحت التنفيذ لتلك القطاعات ما يقارب (17,764,168,770) ريالاً ، موزعة على 12 مشروعاً بعدد من الجهات الحومية بالمنطقة وهي جامعة القصيم بمبلغ ( 2,302,120,867) ريالاً ، وأمانة وبلديات المنطقة بمبلغ (4,166,608,104) ريالات، والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة بمبلغ (3,629,342,677) ريالاً ، وفرع وزارة النقل بالمنطقة بمبلغ (3,359,476,168) ريالاً ، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمبلغ (1,415,715) ريالاً ، وإدارة كهرباء القصيم بمبلغ (2,233,900,000) ريال ، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمبلغ (218,075,287) ريالاً ، وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة بمبلغ (1,680,982,785) ريالاً ، وفرع وزارة السياحة بالمنطقة بمبلغ (79,960,211) ريالاً ، والإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بمبلغ (22,293,433) ريالاً ، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة بمبلغ (58,344,623) ريالاً ، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة بمبلغ (11,648,695) ريالا .كما استعرض المجلس جهود الإدارة العامة للمياه في تعزيز مصادر المياه والبحث عن مصادر مياه جديدة آمنه وتغطية العجز بمصادر المياه بالمنطقة.واستكمل المجلس بعد ذلك مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.وفي ختام الجلسة، أكد الأمير فيصل بن مشعل بن سعود, على رؤساء الأجهزة والقطاعات الحكومية بالمنطقة أهمية الجولات الميدانية على المشاريع بالمنطقة والاطلاع على طبيعة العمل وما تم إنجازه ميدانياً وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي وموافاة مجلس المنطقة بالنتائج والملاحظات من تلك الجولات لمناقشتها في جلسات المجلس ، وأهمية وقوف لجان مجلس المنطقة على المشاريع التي تدخل ضمن مهامها ومتابعتها والتعرف على المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذها وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع التعاون مع لجان المجلس في ذلك.// انتهى //15:32ت م0117

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