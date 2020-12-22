السعودية اليوم / مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن يقدم خدماته لـ 2537 مستفيداً



حفر الباطن 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

قدم مركز طب الأسنان التخصصي التابع لصحة حفر الباطن خدماته العلاجية لـ 2537 مراجعا ومراجعة خلال شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري 2020م.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين بلغ 447 مراجعا، و64 مراجعا لعيادة جراحة اللثة، كما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 294 مراجعا، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 327 مراجعا.

وأضافت صحة حفر الباطن أن عيادة طب أسنان الأطفال قدمت خدماتها لـ 234 طفلاً، وأجرى المركز 426 أشعة، ومتابعة 213 مراجعا في عيادة تقويم الأسنان، في حين بلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 54 مراجعا، إضافة إلى تقديم خدمة الكشف البصري لـ 349 مراجعا.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم على تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.

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15:30ت م

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