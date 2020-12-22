السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يدشن الحملة التوعوية الوقائية "الخوارج شرار الخلق"



الدمام 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، الحملة التوعوية الوقائية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان "الخوارج شرار الخلق".

ونوه سموه؛ بحرص واهتمام قيادة المملكة على الالتزام بالنهج الوسطي، وترسيخه في القول والعمل، انطلاقاً من قيم الإسلام السمحة والمعتدلة، وحرصها على جمع الكلمة ووحدة الصف، ونبذ التطرف والعنف، ونقل صورة إيجابية عن المسلمين للعالم أجمع، مشيراً إلى أن المملكة أخذت على عاتقها دوماً نشر الإسلام الوسطي المعتدل، وبيان ضلال الجماعات المتطرفة والمنحرفة، التي تسعى إلى شق الصف، والخروج عن الطاعة، وما يسببه ذلك من ضرر على الأمن والمجتمعات.

وأكد سموه، أهمية العمل على استثمار القنوات كافة لإيصال رسالة الحملة، والحرص على مناسبتها لمختلف فئات المجتمع، والتأصيل للقيم السامية التي حث عليها الدين، بالتزام الطاعة لولاة الأمر، ونبذ الفكر المنحرف، حيث إن تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة يتطلب عملاً متقناً يراعي الأبعاد كافة، وينطلق من أسس راسخة.

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