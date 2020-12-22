شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع .. 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19)، (17874) مخالفة وذلك للفترة من 28 / 4 / 1442هـ إلى 4 / 5 / 1442هـ.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected]، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5251) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3129)، ثم القصيم بـ (2465)، فالجوف بـ (1729)، والمدينة المنورة بـ (1487)، والمنطقة الشرقية بـ (1361)، والحدود الشمالية بـ (561)، وتبوك (525)، وحائل (518) وعسير (365)، وجازان (201) ، ثم نجران بـ (178) فالباحة (104).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.