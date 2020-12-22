شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «الخوارج شرار الخلق» في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط صباح اليوم (الثلاثاء) حملة «الخوارج شرار الخلق» بمقر المحافظة، بحضور مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر الشهري، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وقال بن مشيط إن هذه الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتسعى لتعزيز وعي المواطنين والمقيمين وبيان خطر هؤلاء الخوارج، والتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقاً لرسالتها في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة، من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، والتحذير من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.