شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات بالرياض لمواطنيها: سجلوا في خدمة «تواجدي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت سفارة دولة الإمارات في الرياض مواطنيها إلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع البعثة بهدف تنسيق الترتيبات اللازمة لعودتهم للدولة. جاء ذلك في ظل القرارات الجديدة التي أصدرتها الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية. وأهابت السفارة بمواطنيها التواصل على الأرقام التالية: 966532332287+ 966570534966+



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