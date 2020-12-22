«حساب المواطن» يجدد التذكير: 4 خطوات لاستعادة كلمة المرور المفقودة

رسالحساب المواطنة نصية تصل للمستفيد بعد الانتهاء..
جدد برنامج حساب المواطن، تذكيره بأربع خطوات لاستعادة كلمة المرور الخاصة بالمستفيد، حال فقدانها.
وذكر حساب المواطن –عبر تويتر- أن هناك أربع خطوات لاستعادة كلمة المرور المفقودة وهي:
أولًا: الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
ثانيًا: الضغط على أيقونة «نسيت كلمة المرور».
ثالثًا: إدخال البيانات المطلوبة «رقم الهوية – تاريخ الميلاد بالهجري – تاريخ انتهاء الهوية».
رابعًا: الضغط على «استعادة» كلمة المرور، وستصل للمستفيد رسالة نصية بها كلمة المرور الجديدة.
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