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«حساب المواطن» يجدد التذكير: 4 خطوات لاستعادة كلمة المرور المفقودة

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رسالحساب المواطنة نصية تصل للمستفيد بعد الانتهاء..

جدد برنامج حساب المواطن، تذكيره بأربع خطوات لاستعادة كلمة المرور الخاصة بالمستفيد، حال فقدانها.

وذكر حساب المواطن –عبر تويتر- أن هناك أربع خطوات لاستعادة كلمة المرور المفقودة وهي:

أولًا: الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ثانيًا: الضغط على أيقونة «نسيت كلمة المرور».

ثالثًا: إدخال البيانات المطلوبة «رقم الهوية – تاريخ الميلاد بالهجري – تاريخ انتهاء الهوية».

رابعًا: الضغط على «استعادة» كلمة المرور، وستصل للمستفيد رسالة نصية بها كلمة المرور الجديدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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