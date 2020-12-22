«الصندوق العقاري» يوضح آلية شراء المنزل المرهون وطريقة استحقاق القرض

أوضح صندوق التنمية العقارية آلية شراء منزل مرهون للصندوق، مشيرًا إلى كيفية استحقاق القرض العقاري في حالة رهن المنزل.

قال الصندوق العقاري عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إنه يمكن الاستفادة من القرض العقاري «التمويل المدعوم» من خلال رهن العقار.

وأضاف الصندوق العقاري أنه سيتم تمويل المستفيد الذي رهن عقاره بنسبة 70% إلى 85% من قيمة العقار بشكل دفعة واحدة، من خلال التوجه إلى الجهات التمويلية، لافتًا إلى أنّ عمر العقار يتم تحديده من قبل الجهة التي تتعامل معها.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للصندوق العقاري عبر «تويتر»: «هل إذا رهنت المنزل أستحق القرض دفعة واحدة».

وأوضح الصندوق العقاري أنه يمكن شراء منزل مرهون من خلال التقدم بطلب مبايعة أو شراء عقار مرهون للصندوق العقاري عن طريق خدمة المبايعات «اضغط هنا».

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للصندوق العقاري: «هل يمكن شراء منزل مرهون للصندوق وكيف الطريقة».

وأكد الصندوق العقاري أنه في حال تمت الاستفادة من الصندوق العقاري من قبل، فلا يمكن الاستفادة مرتين، جاء ذلك ردًا على استفسار « عندي عماره مرهونة هل يمكن نقل الرهن من العمارة إلى أرض خارج المدينة».

وأشار صندوق التنمية العقارية إلى إمكانية متابعة الشكاوى والطلبات من خلال التواصل مع مركز الإتصال على الرقم 199088، لافتًا إلى أن أوقات العمل تبدأ من السبت للخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.

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