«الصحة»: لا ارتباط بين تحور كورونا وشدة المرض أو فعالية اللقاح

أوضحت وزارة الصحة، أن فيروس كورونا المتحور لا يعد سلالة جديدة أو مختلفة عن فيروس كورونا الحالي.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «أنه من المهم معرفة بأن حدوث الطفرات أو التحور أمر طبيعي ومتوقع في مثل هذا النوع من الفيروسات (فيروس كورونا)».

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسات الحالية أفادت بعدم وجود ارتباط بين هذه الطفرة أو التحور، وشدة المرض أو فعالية اللقاح.

وقال المواطن في استفساره: ما الفرق بين كورونا وكوفيد المتحور والذي انتشر مؤخرًا في دول عدة؟.

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