أكثر من 35 ألف متقدم على اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب خدمات التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية للتقدم لمتطلبات الحصول على الرخصة، وأتاحت التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي، إضافة لمعلمي التعليم العام، خلال الأسبوع الماضي.

وسيستمر التسجيل وفق جدولته حتى تاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٠م؛ للمعلمين الجدد، وسيكون التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة 28-12 إلى 7-1-2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28-12 إلى 28-2-2021م.

وتشير الهيئة إلى أن عدد المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية بلغ أكثر من 35 ألفًا، خلال الفترة الوجيزة الماضية، وما زال التسجيل مستمرًا، مبينة أنها أطلقت خلال الأيام الماضية خدماتها الإلكترونية للرخص المهنية؛ حيث قامت بإطلاق أولى خدماتها لترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط المباشر مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة النفاذ الموحد؛ للتحقق من البيانات الوطنية والربط مع بقاعدة البيانات والمعلومات بوزارة التعليم وقناة التكامل الحكومية.

كما أوضحت الهيئة أنها رفعت مستوى الجاهزية التقنية لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل متقدم، ليتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل آلي تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص واحتساب التواريخ فتنتج أربعة أنواع من الرخص: رخصة معلم للدبلوم، ومعلم ممارس لجميع المؤهلات، ومعلم متقدم ومعلم خبير، وتخضع نوع الرخصة على حالة المؤهل وعدد سنوات الخبرة لاحتساب المستوى المناسب، وفق ضوابط منح الرخصة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة؛ حيث ساعد النظام في تطبيق معادلات المنح وتجهيزها لإصدار الرخصة للمتقدم الذي تنطبق عليه شروط الترخيص.