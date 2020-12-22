شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر.. موجة باردة حتى الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح التقرير، أنه - بمشيئة الله - ستتأثر مناطق شمال ووسط المملكة بموجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤثر في منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر في منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى مابين الـ ( 0 ) المئوي إلى درجتين مئويتين تحت الصفر ( - 0 ).
ويُتوقع أن يمتد تأثيرها يوم الأحد إلى منطقة الرياض خاصة أجزاءها الشمالية، لتسجل درجة حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية ( 1 ) إلى ثلاث درجات ( 3 ) مئوية.
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