شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1,050 حقيبة شتوية في سوات الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,050 حقيبة شتوية في قرى سخرا، قريلاكو، قوبين بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6,300 فرد .

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.