شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الباحة يحذر من المخاطرة بقطع مياه السيول والان نبدء بالتفاصيل

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير بمشيئة الله تعالى إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، من يوم غدٍ وتستمر إلى يوم الخميس المقبل.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني في الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول اثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات، مؤكداً أن مدني الباحة اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وبين أن الدفاع بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم بمشيئة الله، وذلك من خلال تلقى البلاغات على الرقم 998وعلى مدار الساعة.