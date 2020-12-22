شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الباحة يحذر من المخاطرة بقطع مياه السيول والان نبدء بالتفاصيل
وأهاب المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني في الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول اثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات، مؤكداً أن مدني الباحة اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
وبين أن الدفاع بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم بمشيئة الله، وذلك من خلال تلقى البلاغات على الرقم 998وعلى مدار الساعة.
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