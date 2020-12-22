تأجيل سباق القدرة والتحمل ملتقى الفرسان في العلا

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية تأجيل موعد انطلاق كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) المقرر إقامته الشهر القادم في العلا، حيث تم تحديد 4 ديسمبر 2021م موعداً جديداً لانطلاق السباق كإجراء احترازي بسبب مخاطر فيروس كورونا.

جاء هذا الإجراء التزاماً بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية، التي تمنع الحضور الجماهيري في العديد من الفعاليات الرياضية، وحرصاً على الحضور الجماهيري الكبير الذي حظيت به النسخ السابقة من سباق القدرة، وعلى المشاركة الآمنة للفرسان في السباق .

وكانت الهيئة والاتحاد قد أعلنا النسخة القادمة من سباق القدرة والتحمل عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية، استناداً إلى تاريخ الفروسية وركوب الخيل في العلا الذي يمتد لآلاف السنين، حيث تبرز الخيول في الفن الصخري والنقوش على الأحجار في جبل عكمة وجبل العقرة في العلا بأشكال وأساليب فنية مختلفة.

وأسهمت الشراكة بين الهيئة واتحاد الفروسية في استضافة نسختين من كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل، الذي يعد أحد أبرز سباقات التحمل على مستوى العالم، حيث ستشهد النسخة القادمة من السباق مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان من المملكة والعالم، وسيبلغ عدد المشاركين 200 فارس وفارسة، مما سيسلط الضوء على النمو المستمر لرياضة الفروسية في العلا.

وتسهم هذه الجهود في تعزيز اقتصاد العلا بشكل مستدام من خلال الفرص الاقتصادية الواعدة للمجتمع المحلي، وتماشياً مع نمو رياضة الفروسية في العلا والتزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتنمية وتطوير الرياضة على مستوى المحافظة، إضافة لترويج العروض السياحية من خلال رياضات المغامرة.

