رصد 17874 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع والرياض تتصدر

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم رصد 17874 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن الرياض تصدرت المخالفات بـ 5251 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 3129 مخالفة.

يذكر أن وزارة الداخلية قررت في وقت سابق، تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد.

وصرح مصدر في الداخلية أنه وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتتضمن الإجراءات تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

كما تم تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

وأشار المصدر إلى أنه على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتباراً من تاريخ 8 ديسمبر ضرورة العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة، وإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.

وأكدت الإجراءات على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء – خلال الأشهر الثلاثة الماضية – أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).

واستثنت تعليمات وزارة الداخلية حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، مشيرة على أنه سوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.



