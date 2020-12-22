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صندوق الاستثمارات العامة يعلن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، تعيينات جديدة في فريق الإدارة التنفيذي، وذلك ضمن مسيرته التوسعية.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة ، في بيان له اليوم، أن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.
وشملت التعيينات التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة ما يلي:
– تعيين الأستاذ يزيد بن عبد الرحمن الحميّد، رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية.
– انتقال الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية.
– تعيين الأستاذة رانيا محمود نشار مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.
– تعيين الأستاذ فهد السيف، رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات.
– تعيين الأستاذ علي رضا زعيمي مستشارًا للأستاذ ياسر الرميان.
– تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة، الأستاذ سعد الكرود، بمنصب كبير الإداريين.
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