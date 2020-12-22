صندوق الاستثمارات العامة يعلن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، تعيينات جديدة في فريق الإدارة التنفيذي، وذلك ضمن مسيرته التوسعية.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة ، في بيان له اليوم، أن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.

وشملت التعيينات التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة ما يلي:

– تعيين الأستاذ يزيد بن عبد الرحمن الحميّد، رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية.

– انتقال الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية.

– تعيين الأستاذة رانيا محمود نشار مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.

– تعيين الأستاذ فهد السيف، رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات.

– تعيين الأستاذ علي رضا زعيمي مستشارًا للأستاذ ياسر الرميان.

– تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة، الأستاذ سعد الكرود، بمنصب كبير الإداريين.



