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2020-12-22 التجارة تنشر قرار مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين متابعات الخليج 365 - الرياض أصدرت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين قراراً بمعاقبة أحد المواطنين لعدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولته لمهنة المحاسبة والمراجعة. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن قرار اللجنة تضمن إيقاف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة شهر.



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