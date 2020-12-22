بعد إيقاف الرحلات الدولية.. “الخطوط السعودية” تتيح الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة

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أعلنت الخطوط السعودية، أمس الإثنين، إتاحة الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة بسبب جائحة كورونا.

وردت على سؤال حول آلية تأجيل الحجوزات الخاصة بالرحلات، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية، وقالت إن التذاكر تبقى مفتوحة بسبب جائحة كورونا، كما أشارت إلى إمكانية تعديلها مستقبلًا بدون رسوم.

يذكر أن وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا، وذلك لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

Source akhbaar24.argaam

