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أعلنت الخطوط السعودية، أمس الإثنين، إتاحة الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة بسبب جائحة كورونا.
وردت على سؤال حول آلية تأجيل الحجوزات الخاصة بالرحلات، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية، وقالت إن التذاكر تبقى مفتوحة بسبب جائحة كورونا، كما أشارت إلى إمكانية تعديلها مستقبلًا بدون رسوم.
يذكر أن وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا، وذلك لمدة أسبوع قابلة للتمديد.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إيقاف الرحلات الدولية.. “الخطوط السعودية” تتيح الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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