︎ :
.
كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم السماح ببيع أسطوانات الغاز في الأسواق المركزية “الهايبر ماركت”، أو المجمعات التجارية “المولات”، عبر مكائن ذاتية على مدار الساعة ودون تدخل بشري، وذلك ضمن مواقف السيارات.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”المدينة” أن الوزارة تقوم بوضع اللمسات الأخيرة للقرار، مبينة أنها وضعت عدة ضوابط لتنفيذه، أبرزها أن تكون المساحة المخصصة للمكينة 20 م2 كحد أقصى، والالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، وأن تكون جميع الأعمال والمواد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
إضافة إلى الالتزام باشتراطات لائحة شروط السلامة الصادرة عن الدفاع المدني، وتطبيق سبل الحماية الواجب توافرها في محلات بيع وتخزين أسطوانات الغاز ووسائل نقلها.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: السماح ببيع أسطوانات الغاز في المولات والأسواق المركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.