مصادر: السماح ببيع أسطوانات الغاز في المولات والأسواق المركزية

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كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم السماح ببيع أسطوانات الغاز في الأسواق المركزية “الهايبر ماركت”، أو المجمعات التجارية “المولات”، عبر مكائن ذاتية على مدار الساعة ودون تدخل بشري، وذلك ضمن مواقف السيارات.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”المدينة” أن الوزارة تقوم بوضع اللمسات الأخيرة للقرار، مبينة أنها وضعت عدة ضوابط لتنفيذه، أبرزها أن تكون المساحة المخصصة للمكينة 20 م2 كحد أقصى، والالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، وأن تكون جميع الأعمال والمواد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

إضافة إلى الالتزام باشتراطات لائحة شروط السلامة الصادرة عن الدفاع المدني، وتطبيق سبل الحماية الواجب توافرها في محلات بيع وتخزين أسطوانات الغاز ووسائل نقلها.

Source akhbaar24.argaam

