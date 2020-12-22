︎ :
.
وثّق طبيب بيطري من خلال مقطع فيديو، لحظة عثوره على أغنام ألقاها صاحبها بالقرب من أحد صناديق القمامة بعد تعرضها لمرضٍ شديد، رغم بقاء إحداها على قيد الحياة.
وأظهر الفيديو، الطبيب البيطري جهاد الخراز وهو يساعد نعجة على قيد الحياة ويُقدم لها بعض الماء والأدوية حتى تتحسن حالتها.
ودعا من يربون الأغنام والماشية إلى عدم إلقائها حية وإن كانت قريبة من الموت.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طبيب ينقذ نعجة ألقاها صاحبها بجانب حاوية نفايات بعد مرضها الشديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.