المملكة تختار فيلم “سيدة البحر” لتمثيلها رسمياً في “الأوسكار”

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قررت هيئة الأفلام ترشيح الفيلم الروائي “سيدة البحر” ليمثل المملكة رسمياً في مسابقة الأوسكار المقبل عن فئة أفضل فيلم دولي.

وأضافت الهيئة أن الفيلم السعودي سينافس أفلاما دولية أخرى، وسيتم الفرز فيما بينها إلى أن تحدد الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار قائمتها النهائية، وإعلان الفائز بها في الحفل الذي سيُقام في 25 أبريل المقبل.

وتدور قصة الفيلم عن فتاة تدعى “حياة “تسعى لمواجهة أسطورة شعبية تتحكم في مصيرها، حيث تنشأ الفتاة في قرية فقيرة تحكمها تقاليد مظلمة، تتمثل في تقديم الإناث من أطفالها لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة، وتدور أحداث الفيلم في سياق خيالي جامح.

الجدير بالذكر أن فيلم “سيدة البحر” من بطولة بسيمة حجّار، وأشرف برهوم، ويعقوب الفرحان، وإخراج المخرجة “شهد أمين”، كما شارك الفيلم في مهرجانات دولية أخرى، وفاز خلالها بجائزة “فيرونا” للتعبير الإبداعي بمهرجان فينيسا السينمائي.

Source akhbaar24.argaam

