«أمانة عسير» تدشن تطبيق «المواطن» لتلقي طلبات سفلتة الطرق

متوفر لأجهزة الآيفون والأندرويد..

دشنت أمانة منطقة عسير، تطبيق «المواطن» الخاص بتلقي طلبات سفلتة الطرق بمحافظات ومدن وقرى المنطقة. وذكرت أمانة عسير –عبر حسابها على تويتر- إن أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، دشن تطبيق «المواطن» الخاص بطلب سفلتة الطرق، مشيرة إلى أنه يمكن طلب الخدمة عبر الروابط التالية: ـ لأجهزة الآيفون – من خلال الرابط التالي: ـ لأجهزة الأندرويد – من خلال الرابط التالي: ـ أو عبر المتصفح التالي: اقرأ أيضًا: بالفيديو.. ضبط 2 طن لحوم وبيض فاسد في أبها أمانة عسير: المحلات والصيدليات تعمل على مدار الـ24 ساعة

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