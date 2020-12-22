استشهاد الرقيب يعقوب أحد منسوبي القوات المسلحة في الحد الجنوبي

تشيع جنازته اليوم..
كشفت مصادر «عاجل» عن استشهاد أحد منسوبي القوات المسلحة، أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه، على الشريط الحدودي بمنطقة جازان في الحد الجنوبي.
وأوضحت المصادر، أن الرقيب يعقوب بن يحيى علي الحمدي من القوات المسلحة استشهد عندما كان يقوم بمهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي.
وأضافت المصادر أنه تم التنسيق مع ذوي الشهيد الحمدي لتسلم جثمانه، تمهيدًا لتشييع جنازته اليوم الثلاثاء في قرية الجيانية، بمحافظة صامطة، بمنطقة جازان.
وسجل الشهيد الحمدي اسمه ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.
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