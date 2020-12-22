وزير الشؤون الإسلامية ينعي الشيخ راجح العجمي ويعزي أسرته ومحبيه

توفي بعد معاناة مع المرض..

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الداعية راجح بن سالم العجمي، مقدمًا العزاء لأسرته ومحبيه. وقال وزير الشؤون الإسلامية –عبر حسابه على تويتر- : «تلقيت نبأ وفاة الشيخ الداعية راجح بن سالم العجمي - غفر الله له - وجعل ما أصابه كفارة له ورفعة لدرجاته». وتابع الوزير آل الشيخ قائلًا «لذا أتقدم بالعزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، وأسأل الله أن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته وعفوه ورضوانه». وتوفي أمس الاثنين، الشيخ راجح العجمي، بعد معاناة مع المرض، وكتب نجله على موقع تويتر «لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شي عنده بأجلٍ مسمى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل والدي صاحب هذا الحساب/ راجح بن سالم العجمي إلى رحمة الله، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة». اقرأ أيضًا: الوزير آل الشيخ يوضح الحكمة من «البلوى وكثرة الشدائد»

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