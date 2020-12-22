بدءًا من الخميس ولمدة 11 يومًا.. القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها

أعلنت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، إغلاق أبوابها لمدة 11 يومًا.

وذكرت القنصلية –عبر حسابها بتويتر- : «تود القنصلية أن تنوه بأنها سوف تكون مغلقة اعتبارًا من يوم الخميس (24/12/2020م) إلى يوم الجمعة الموافق (1/1/2021)».

وتابعت القنصلية قائلة: «ويستأنف العمل في القنصلية بمشيئة الله يوم الاثنين (04/01/2021)».

وأوضحت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، أنه للحالات الطارئة يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين «3108956642».

ولم توضح القنصلية سبب الإغلاق، لكنه يأتي تزامنًا مع فترة الأعياد والإجازات بمناسبة الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

اقرأ أيضًا:

القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الإثنين المقبل.. وتوضح السبب