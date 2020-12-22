طعن والده وهو نائم.. تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في محافظة بيشة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في محافظة بيشة في منطقة عسير.

وقالت وزارة الداخلية، إن جميل بن محمد بن سعود أبو حربش - سعودي الجنسية – أقدم على قتل والده / محمد، وذلك بطعنه طعنات عدة بسكين وهو نائم مما أدى لوفاته.

وأكدت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل حداً لقتله والده غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني.

وأشارت إلى تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني جميل بن محمد بن سعود أبو حربش اليوم الثلاثاء 7 / 5 /1442هـ بمحافظة بيشة في منطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.