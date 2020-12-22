«الحربي»: حالة مطرية على مناطق واسعة.. والغيث لن ينقطع لمدة 10 أيام

ابتداء من اليوم..
توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المرسس، علي الحربي، حالة مطرية تشمل مناطق واسعة من المملكة، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى منتصف الاسبوع القادم.
وقال الحربي –عبر حسابه على تويتر- إن الحالة المطرية المتوقعة تشمل مناطق: «جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وشمال الرياض، والشمالية والشمالية الشرقية وجنوب تبوك وجنوب شرقها».
وكان الحربي ذكر في وقت سابق، أنه لا دلائل على انقطاع المطر، قائلًا «في كل يوم سنشاهد ديارًا تمطر، ولن ينقطع ذكر المطر والغيث على أقل تقدير العشرة أيام القادمة».
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