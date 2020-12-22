انخفاض أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع المعدن النفيس عالميا.



وسجل سعر الجرام عيار 24 في المملكة 226.18 ريال (60.31 دولار)، بينما بلغ عيار 22 نحو 207.33 (55.29 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 197.91 ريال (52.78)، بينما سجل عيار 18 نحو 169.64 ريال (45.24 دولار).

وبلغ سعر الجرام الذهب عيار 14 فسجل ء نحو 131.94 ريال (35.18 دولار)،وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1,583.27 ريال (422.20 دولار).

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تأثرت المعنويات أيضا ببعض المبيعات لجنى الأرباح.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1870.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولار.

وقال كونال شاه مدير البحوث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي إن السوق شهدت بعض الصفقات لجني الأرباح بعد أن أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز وصعود الدولار.

ارتفع الذهب 23 بالمئة هذا العام مدفوعا بصفة أساسية بسلسلة من إجراءات التحفيز بسبب الجائحة، مما أثار مخاوف من التضخم. وغالبا ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم.