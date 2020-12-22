شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 10:57 صباحًا, 22 ديسمبر 2020 م المناطق_ الرياض تعامل بنجاح فريق طبي في مستشفى القويعية العام مع حالة مصاب في حادث مروري تسبب له في كسور متعددة معقدة “كسور في الساق اليمنى ، والحوض الأيمن ” الجوف الحقي الأيمن ” .

حيث تم اجراء عمل عملية لتثبيت الكسور ، وكذلك تثبيت كسر الحوض الأيمن ، بشريحة إعادة بناء مفصل الحقي المفصلي الأيمن ، مع إعادة بناء محفظة المفصل ، وقد تماثل المصاب للشفاء ولله الحمد وتحسنت حالته.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.