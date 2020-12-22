شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن و3 مخالفين لمتاجرتهم بشرائح الاتصال بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، أحدهم من الجنسية الفلبينية واثنان من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين (العقدين الثالث والرابع )، وذلك لامتهانهم مخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أحد المتاجر وسط مدينة الرياض غطاءً لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم (322) شريحة اتصال لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وجهاز قارئ البصمة وجهاز قارئ للبيانات و(15) جهاز جوال وقصاصات مطبوعة لبصمات مجهولين ومبلغ (13,907) ريالات. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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