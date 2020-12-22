شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 61 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدة للبيع والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
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